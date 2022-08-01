Altın, yeni haftaya düşüşle başladı: İstihdam verileri bekleniyor
Altın, ABD istihdam verilerinin açıklanacağı haftaya düşüşle başladı.
Altın, ABD istihdam verilerinin açıklanacağı haftaya düşüşle başladı ve 1760 doların altını test etti.
Yatırımcılar, perşembe günü açıklanacak temmuz ayı işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.
Ons altın, saat 10.00 itibarıyla 1763 dolar civarında alıcı buluyor. Gram altın 1.017 lira, çeyrek altın ise 1635 lira civarında işlem görüyor.
Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta yaptığı açıklamada yeni istihdam sayısının rekor seviyelere yaklaştığını açıklamıştı.