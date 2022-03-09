Altın yükselecek mi? Altın yorumlarına göre son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte yükselişe geçen altın, güne yine yükselişle başladı. Gram altın fiyatı güne yüzde 3,2 yükselişle başlarken, fiyatı 953,3 lira seviyesine çıktı.

Gram altının yanı sıra en popüler altın birimlerine bakıldığında çeyrek altının 1.574 lira, cumhuriyet altınının ise 6.432 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının yatırımcılarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirtirken, yatırımcılar güvenli liman olarak emtialara yöneldi. Burada aslan payını ise altın aldı. Yatırımcılar emtiaya yönelişin devam edeceğini duyurdu.

Emtia fiyatlarının seyrinin enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından izlendiğini ifade eden analistler, bugün, ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi.

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, bugün 129,3 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 doların destek, 2.080 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.