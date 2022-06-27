Altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatları düşüyor

Altın fiyatı yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. BDDK'nın ticari krediler düzenlemesinin ardından dolar sert düşüşe geçerken, bu sabah son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolardaki düşüş altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Gram altın fiyatı haftaya önceki kapanışının yüzde 0,6 altında başladı ve 986,4 lira oldu. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1615 lira, cumhuriyet altını ise 6600 lira oldu.

Altının ons fiyatı kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1836 dolardan işlem görürken, doların TL karşısındaki değer kaybı altın fiyatında düşüşü de beraberinde getirdi.

Analistlerden altın yorumu

Analistler ABD'nin Rusya altınına ambargo kararını açıklamasının ons altın fiyatını desteklediğini söyledi. Bu hamle sonrasında ons altın fiyatının yükselmesi beklenirken, yurt içinde ise BDDK kararı sonrasında dolardaki kayıplar altın fiyatını düşürdü. Analistler altın yorumunda, TCMB yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olacağını söyledi.