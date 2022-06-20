Altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son gününde azalış eğiliminden hareket ederken, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel olarak günü düşüşle tamamladı ve 1.024,7 Türk lirasından haftayı tamamladı. Bu haftanın açılışında ise yatay seyirde işlem gören altın fiyatı kapanışının hemen üzerinde 1.024,8 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatının yanı sıra, popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.681 Türk lirası, Cumhuriyet altını ise 6.866 Türk lirasından satılıyor.

Ons altın yatay seyirde

Geçtiğimiz haftayı azalışla tamamlayan ons altın fiyatı haftayı yüzde 0,9 değer kaybıyla tamamlamıştı. Bugün ise ons altın kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.951,7 dolardan işlem görüyor.

Analistlerden altın yorumu

Altın yatırımcıları altın alım satım işlemleri öncesinde analistlerin yorumlarını beklerken analistler önemli merkez bankalarının para politikalarında izleyecekleri yola dair belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirtti. Bu hafta para politikaları yetkililerinin yapacağı açıklamaların ise yatırımcıların alacakları kararlar üzerinde etkili olması bekleniyor.