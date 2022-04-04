Altın yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatı geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altın fiyatındaki düşüşe paralel olarak 0,7 azalarak 907,6 liradan hafta kapatmıştı. Bugün ise altın fiyatları saat 10.45 itibariyle yüzde 0,5 değer kazanarak 912 lira seviyesine yükseldi.

Gram altın fiyatı 912 lira olurken, popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.496 lira, cumhuriyet altını ise 6.110 lira seviyesinden satılıyor. Ons altın ise yüzde 0,36 artışla 1.929,7 dolardan işlem görüyor.

Vatandaşlar altın yükselecek mi, düşecek mi, sorularına yanıt ararken, analistler Rusya-Ukrayna savaşına dair belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle artan resesyon edişesinin emtia fiyatlarında dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvenilirliği korumak için yıl içinde en az iki kez 50 baz puanlık artırımı gerçekleştirme ihtimalinin yükseldiğini kaydetti.

Analistler, emtia ve tahvil piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.