Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Dün, yüzde 0,2 artışla günü kapatan altın fiyatı bugüne de yükselişle başladı. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, bugün yüzde 0,1 artışla 924 liradan işlem görüyor.

Gram altın 924 lira seviyesinden satılırken, popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.516 lira, cumhuriyet altını ise 6.190 liradan satılıyor. Diğer yandan ons altın fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 1.971,3 dolardan işlem görüyor.

Analistlerden altın yorumları

Analistler, ABD'de yüzde 8,5 ile 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştirebileceği endişesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini söylemesinin ardından emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin şahin tonlu açıklamalarına devam ettiğini ifade eden analistler, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.