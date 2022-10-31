Altın yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlardan altın yorumları

Altın fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Popüler yatırım araçlarından biri olarak görülen altın, geçtiğimiz hafta ons altın fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybederken, yeni haftaya ise yatay seyirde başladı. Gram altın fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görürken, popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.620 lira, cumhuriyet altını ise 6.550 lira seviyesinden satılıyor.

Uzmanlardan altın yorumları

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020'den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de bölgesel öncü sanayi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.