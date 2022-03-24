Altın yükselir mi? Altın fiyatları yatay seyirde

Dün kapanışında yüzde 1,1 değer kazanan altın, güne yatay seyirde başladı. Ons altın fiyatında yaşanan yükselişe paralel değer kazanan altın fiyatları bugün ise kapanışının hemen üstünde 926 lira seviyesinden işlem görüyor. Jeopolitik gerilim nedeniyle emtia fiyatlarında oynaklık devam ederken, analistler yatırımcıları tedbirli davranmaları konusunda uyarıyor.

Putin'in açıklaması ons altın fiyatını yükseltti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” açıklaması ons altın fiyatını destekledi. Açıklamanın ardından ons altın yüzde 1,2 artışla 1.943,9 dolardan günü kapattı.

Analistlerden altın yorumları

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının emtia fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına alması için daha agresif faiz artırımları yapması gerektiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde satın alma Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.