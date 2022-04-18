Altın yükselir mi, düşer mi? Altına talep sürüyor

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftanın kapanış gününde yükselişe paralel değer kazanan altın fiyatı, yeni haftanın ilk gününde yüzde 1 artışla 938,2 lira seviyelerine yükseldi.

Gram altın fiyatlarındaki artış altın birimlerinin fiyatlarına da yansırken, çeyrek altın 1.537 lira, cumhuriyet altını ise 6.278 lira seviyelerinden satılıyor.

Altına talep sürecek

Analistler altın yorumunda, merkez bankalarının şahinleşen politikaları ile birlikte altına olan talebin artmaya devam ettiğinin altını çizerken, Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu belirtildi.

Hafta boyunca yoğun veri gündemiyle birlikte Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haber akışının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.