Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın fiyatı yorumu

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altın fiyatları, dün ise ons altın fiyatındaki yükselişle birlikte değer kazanarak günü 0,5 artışla 906,4 liradan tamamladı. Bugün ise altın güne düşüşle başladı. Yüzde 0,1'lik düşüşün ardından 905,6 liraya gerileyen altın fiyatı, şu anda ise 906 lira seviyesine çıktı.

Popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.485 lira, Cumhuriyet altını ise 6.068 liradan satılıyor.

Analistlerin altın yorumu

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.