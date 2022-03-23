Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumları

Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı. Önceki kapanışında yüzde 0,7 azalışla 915,8 lira olan altın fiyatı, bugüne ise yüzde 0,2 düşüşle 914 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatı düşerken, popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.499 lira, Cumhuriyet altını da 6.124 liradan satılıyor.

Analistlerden altın yorumları

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ile birlikte Fed'in şahinleşen tutumu emtia fiyatlarında oynaklığa neden oluyor.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester dünkü açıklamalarında Fed'in enflasyonla mücadelede 50 baz puanlık faiz artışlarını kullanabileceğini kaydederken, Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 2,5'e çıkartmasından yana olduğunu belirtti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün de konuşması olduğunu kaydederek, Powell'ın konuşmasındaki mesajların yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'deki temaslarının ardından yarın NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Söz konusu toplantıların ardından Rusya'ya yeni yaptırımların açıklanması bekleniyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Lagarde ve Fed yetkililerinin konuşmaları ile ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.