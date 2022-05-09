Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumları

Altın fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni hafta yüzde 0,4 azalışla başlayan gram altın fiyatı şu sıralar 901,3 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar hafta boyunca altının nasıl bir yön izleyeceğini araştırırken, analistler Fed'in hamlelerinin ons altın fiyatında düşüşe neden olduğunu söylüyor.

Gram altın 901,3 liradan işlem görürken, popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.479 liradan, cumhuriyet altını ise 6 bin 40 liradan satılıyor.

Analistlerden altın yorumları

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.