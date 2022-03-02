Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesi sonrasında tırmanan jeopolitik gerilim emtia fiyatlarını etkiledi. Emtia fiyatlarında artış gözlenirken, bu artış altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Bu süreçte yatırımcıların risk iştahı azalırken, güvenli liman olarak görülen altına yöneliş görülüyor. Altın fiyatlarına bakıldığında ise, dün günü 2,3 artışla 869,6 liradan kapatan gram altın fiyatı bugüne de yükselişle başladı. Altındaki yükseliş yüzde 0,9 oranında olurken, gram altın fiyatı 877 liraya yükseldi. En çok tercih edilen altın birimlerinden çeyrek altın 1.441 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 5.870 liradan satılıyor.

Analistlerden altın yorumu

Analistler, jeopolitik risklerin ekonomi üzerinde etkisinin arttığını kaydederek, emtia fiyatlarında da bu etkinin görüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, dün tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, bugün itibarıyla yüzde 92 ihtimalle Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.