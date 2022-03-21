Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte yatırımcıların risk algısı azalırken, altına ilgi arttı. Hem bir süredir altına yatırım yapanlar, hem de altın yatırımı yapmayı planlayanlar bu süreçte, altın yükselir mi, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Geçtiğimiz haftayı ons altındaki düşüşün etkisiyle gerileyerek kapatan altın fiyatları, yeni haftaya ise yükselişle başladı. Son kapanışının ardından yüzde 0,4 değer kazanan gram altın, 918 liradan işlem görüyor.

En çok tercih edilen altın birimlerinin fiyatlarına bakıldığında ise çeyrek altın 1.506 lira, cumhuriyet altını ise 6.125 liradan satılıyor.

Ons altın ise kapanışının 0,2 üzerinde 1.925 dolardan işlem görüyor.

Analistlerden altın yorumları

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının emtia fiyatlarında oynaklığa neden olabileceğine dikkat çekerken, yatırımcıların bu süreçte temkinli olmalarının faydalı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yakından takip edileceğini belirten analistler, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Chigago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların direnç, 1.910 doların destek konumunda olduğunu söyledi.