Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu

Altın yükselir mi, sorusu yatırımcılar tarafından sorulurken, altın güne yükselişle başladı. Dün ons altın fiyatında yükseliş yaşanırken, yurt içinde ise döviz kurundaki düşüşle birlikte gram altın fiyatı değer kaybetmişti. Yüzde 0,2 azalışla 921,1 liraya gerileyen altın, bugüne ise yüzde 0,2 artışla 922,6 liradan başladı. Saat 15.30 itibariyle ile altında yükseliş devam ederek gram altın fiyatı 926 lirayı aştı.

Popüler altın birimlerinin fiyatına bakıldığında gram altın 926,52 lira, çeyrek altın 1531, 05 lira, yarım altın 3062,10 lira, tam altın ise 6124,20 lira seviyesinden satılıyor.

Analistlerden altın yorumu

Analistler, enflasyon baskısı sonucunda merkez bankalarının şahin tutumunu devam ettireceği beklentileri, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış eğilimi derinleşirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Mart ayında ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 8,4 ile tepe noktasına ulaşmasının beklendiğini belirten analistler, New York Fed'in tahminlerine göre Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin de yüzde 6,6 ile yeni zirveye ulaştığını kaydetti.

ABD'de enflasyon yeni zirve yaptı

ABD'de enflasyon yükselişini sürdürürken, mart ayında yüzde 8,5 ile 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Beklentilere paralel gelen veri sonrası piyasalarda kayda değer bir hareket yaşanmadı. Brent petrol yüzde 4'ün üzerinde artışla 102,5 dolardan; spot altının ons fiyatı ise 1.960-1.962 dolar düzeyinde işlem görüyor.