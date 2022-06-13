Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatı yeni haftaya yatay seyirle başladı. Geçtiğimiz haftanın kapanışında ons altın fiyatı ve dolar kurundaki hareketler nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatı, yeni haftaya 1.030 lira seviyesinden başladı. Analistler altın yorumlarında Fed'in şahinleşen tutumunun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta döviz kurundaki ve ons altın fiyatındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yeni haftaya yatay seyirle başladı. Son kapanışını 1.030,2 liradan yapan altın fiyatı yeni haftaya da 1.030 liradan başladı.
Gram altın fiyatının yanı sıra popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.693 lira, cumhuriyet altını ise 6.873 liradan satılıyor.
Ons altın ise önceki kapanışının yüzde 0,7 altında, 1.857 dolardan işlem görüyor.
Analistlerden altın yorumları
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, enflasyonun mayısta zirve yapmış olabileceği beklentisini boşa çıkardığını aktararak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.
Fed'in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.