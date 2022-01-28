Altına Fed ambargosu

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırımına başlayacağı sinyalini vermesi ve bilanço daraltmanın faiz artırımının ardından başlayacağını duyurması altın fiyatını son 1 haftanın en düşük seviyesine indirdi. Hafta içinde 1.850 dolar/ons seviyesini test eden altın fiyatları Fed’den gelen mesajla 1.812 dolara kadar geri çekildi.

Altın fiyatının gerilemesinde Fed’in şahin tonuyla Dolar Endeksi'nin 22 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkması, 2 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirisinin 23 ayın en yüksek seviyesini görmesi etkili oldu.

Ons Altın, Fed öncesinde 1.850 direnci test ediyordu. Fed’in öngörülenden biraz daha şahin ifadeler kullanması, özellikle bilanço küçültmenin eskiye nazaran daha hızlı yapılma zorunluluğu olduğuna yönelik söylemler, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi tarafında yukarı yönlü eğilime sebebiyet verdi. Bu da ons altına ambargo koydu ve satış baskısı artarak fiyatı 1.812’ye kadar geri çekti.

Analistlere göre 1.812’nin altındaki hareketlerde negatif eğilim güçlenebilir. Burada ilk destek olarak 1.801 doların önemli olduğu belirtiliyor. Olası tepkilerde ise 1.830 dolar ilk destek olmakla birlikte yukarıda 1.850 yeniden ana direnç olarak izlenebilir. Ancak bu seviyeler aşılmadığı takdirde çıkışların satış fırsatı olarak görülebileceği uyarısı yapılıyor.

'Faize rağmen altın 2.120 dolara gidebilir' iddiası

Fed’in açıklamaları bir kez daha altının önünü keserken, bazı uzmanlar bunun orta vadede altında kalıcı bir düşüşe neden olmayacağını ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyor. Heraeus Precious Metals, yüksek enfl asyonun ve tahvillerde reel getirinin negatif olmaya devam etmesinin etkisiyle yatırımcıların değerli metallere, özellikle altına bu yıl güçlü bir ilgi göstereceklerini öngördü. 2021 yılının altın için güçlü bir yol olduğunu ve fiyatın ortalama 1.803 dolarla yüksek seyrettiğini belirten Heraeus, altın fiyatının bu yıl tekrar zirveyi deneyeceğini savundu. Heraeus, 2022 yılında altının ons fiyatının 1700-2.120 dolar aralığında hareket edeceğini tahmin etti. Faiz artırımının değerli metaller için negatif olduğunu, ancak ABD'de faizlerin yavaş bir hızla artırılmasının beklendiğini belirten Heraeus, faiz artırımları sonrasında bile reel getirinin sıfırın altında olmaya devam edecek olmasının altına güçlü destek sağlayacağını ileri sürdü. Heraeus, 2022 yılında altının ons fiyatının 1700-2.120 dolar aralığında hareket edeceğini tahmin etti.