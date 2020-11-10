Altında düşüş yerini yükselişe bıraktı

10 Kasım 2020

Altın fiyatlarında dün yaşanan sert düşüşler bugün yerini yükselişe bıraktı. Gram altında 50 lira çeyrek altında ise 80 lirayı bulan kayıpların ardından bugün gram altın 482 liraya; çeyrek altın ise 797 liraya gerilemişti.

Bu sabah saatlerinde dolar/TL kurunda yüzde 3 civarı, spot altında yüzde 1'lik artışlarla birlikte gram altın fiyatları tırmanışa geçti. Saat 10:40 itibarıyla gram altın 500 liradan çeyrek altın ise 827 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 370 liraya el değiştiriyor.

Küresel piyasalarda da yükselişte

Altın fiyatları önceki seansta 5,2 gerilemesinin ardından bugün ABD'nin COVID-19

salgınının yarattığı tahribatı hafifletmek için daha fazla canlandırma önlemi alacağına dair

umutların, altının enflasyona karşı koruyucu olarak cazibesini güçlendirmesiyle yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1 artışla 1.880,41 dolara yükseldi.

Spot altında 1.892 dolar seviyesine dikkat!

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan analizde, spot altın için 1.892 dolar seviyesine dikkat çekiliyor. Şirketin analizi şöyle:

"Risk iştahının artmasıyla yeni haftaya sert düşüşle başlayan ons altın yeni güne başlarken toparlanma eğiliminde. 25 ile 50 barlık ortalamasının kesişimi olan 1892 dolar direncini kırması halinde sarı metalde 1915 ve 1939 seviyeleri takip edilebilir. Öte yandan 1892 dolar aşağısındaki fiyatlamalarda 1847 ve 1818 desteklerine kadar geri çekilme olabilir."