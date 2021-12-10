Altında enflasyon partisi 2022’de!

Evrim KÜÇÜK

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD Hazine kağıdı getirilerinde gerilemeden destek alsa da, Fed'in para politikasını beklenenden hızlı sıkılaştırabileceği endişesini yaşamaya devam ediyor. Enflasyonist ortama rağmen istediği desteği bir türlü yakalayamayan ve son iki aydır inişli çıkışlı hareket eden ons altında enflasyon partisinin 2022’de yaşanabileceği belirtiliyor. Analistlerin birçoğu özellikle yılın ilk yarısında ons altın tarafında yükseliş beklentisi içinde.

ABD Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin yarattığı jeopolitik belirsizlikler altın fiyatlarını biraz canlandırdı. Omicron varyantının hızla yayılmasının küresel ekonomide toparlanmayı yavaşlatacağı endişeleri de yatırımcıların bir kısmını güvenli liman olarak altına yönlendirdi.

Yılbaşından bu yana yüzde 6 civarında gerileyen ve kasım ayını ekimdeki en yüksek seviyeye göre 8.86 dolar aşağıda kapatan altın yeniden 1.795 dolar direncini aşma çabası içinde. 1.795 üzerine çıkabilirse baskının hafifl emesi öngörülebilir. Ancak daha yukarıda 1.810 ve 1.832 doların sert direnç seviyeleri olduğunu belirtmekte fayda var.

Kısa vadede 1.765 dolar seviyesinin korunması şart

Spot altında 1.765 dolar/ons destek seviyesi olmayı sürdürüyor. Bu desteğin kırılması halinde negatif eğilimin güçlenerek devam etmesi söz konusu olabilir. Ancak Fed'in varlık alımlarını azaltma hızı konusunda vereceği karar altında yönü belirleyecek.

Analistler, spot altın fiyatının 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısına kadar yatay seyrini devam ettirmesini bekliyorlar. Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesi ve varlık alımları son erdikten sonra erken bir faiz artırımına işaret etmesi halinde 1.730-1.720 dolar/ons aralığının bile hedefl enebileceği ifade ediliyor.

2022’nin ilk çeyreğinde ortalama 1.875 dolar/ons bekleniyor

Enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olmasına karşın altın enflasyondan yeteri kadar yararlanamadığı görülüyor. Analistler ise fiyat artışlarının kronik bir hal almasıyla altında enflasyon partisinin asıl 2022’de yaşanacağını söylüyor. TD Securities'in emtia görünümüne göre, gelecek yılın ilk yarısının altın boğaları için en iyi ortamı sunması ile 2022 altın görünümü umut verici görünüyorç TD Securities emtia stratejistleri tarafından yapılan analizde, "Önümüzdeki yılın ilk yarısında pozitif altın hikayesi oyunda" deniliyor. Kıymetli metal, piyasaların ekonomik büyüme, enflasyon ve siyasi risklere odaklanmasıyla yılın ilk altı ayında ons başına 1.900 dolara doğru bir ralli yapabilir. TD, "Bekleyen ABD ara seçimleri, ABD mali sürüklenmesi, oldukça istikrarlı merkez bankaları altın alımları ve ABD ve küresel toparlanmanın önemli ölçüde yavaşlaması ile ilişkili siyasi riskler, yatırımcıların altına olan ilgisini yeniden canlandırabilecek ek faktörlerdir" diyor. Menkul kıymetler küresel emtia piyasaları stratejisi başkanı Bart Melek, "Bu faktörler, tahminlerimize göre, 2022'nin ilk yarısında altının ons başına 1.900$'a yükselmesine yardımcı olmalı" şeklinde konuşuyor. TD Securities, gelecek yılın ilk çeyreğinde altının ortalama 1.875 dolar, ikinci çeyreğinde 1.824 dolar, üçüncü çeyreğinde 1.800 dolar ve dördüncü çeyreğinde 1.750 dolar olacağını tahmin ediyor.

Sprott: Altında düzeltme hareketi sona yaklaşıyor

Değerli metaller danışmanlık şirketi Sprott da altın fiyatlarında 2020’de başlayan düzeltme hareketinin bitmek üzere olduğunu söylüyor. “Altın fiyat dinamikleri için önemli olduğunu düşündüğü faktörler hesaba katıldığında altının fiyat düzeltmesinin sonuna yaklaştığımıza inanıyoruz” diyen Sprott’un aylık raporunda şu ifadeler kullanılıyor: “Makro risk koşulları kırmızı alarm veriyor. Enflasyon riski artmaya ve genişlemeye devam ediyor. Başka bir COVID varyantı ortaya çıktı. Şirket kazançları azalıyor ve marj baskıları artıyor. Getiriler yükseliyor. Yirmi yıl süren negatif tahvil ile hisse senedi korelasyonunun da sona erdiğine inanıyoruz. Tüm varlık sınıfı oynaklığı artıyor, ancak bu sefer tahvil oynaklığı önde geliyor. Fed’in gevşek para politikası yakında sona erecek. Genel ekonomi nispeten bağışık olsa da, bazı varlık sınıfl arı kırılgan. Bununla birlikte, altının Fed’in sıkılaştırma hamlesine karşı güçlü durmayı başardığı görülüyor. Makro risklerin ve tersten esen rüzgarlar artarken, altında bir yılı aşkın süredir devam eden düzeltmenin sonuna yaklaştığından eminiz.”

Yılsonu için 1.600 dolarlık kötümser tahmin

Avustralya bankası ANZ, bu yılın sonunda altın fiyatlarının 1.600 dolar/ons olmasını beklediğini açıkladı. Banka, gümüşün 2022'de altının performansını geçmesini ve fiyatının 20,8 dolar/ons tabanına yakın seyretmesini öngörüyor. ANZ beklentielrine göre platin ve paladyumun gelecek 12 ayda fiyatları sırasıyla 1.300 dolar/ons ve 2.300 dolar/ ons civarında seyredecek. Banka temel metal fiyat beklentilerini de güncelledi. ANZ, Kurşunun 2022 boyunca 2.000 dolar/tonun altında, nikelin 21.100-21.500 dolar/ton aralığında bakırın ise 9.500- 10.000 dolar/ton aralığında seyretmesini bekliyor.