Altında Fed düşüşü

Fed'in yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında yine agresif bir faiz artırımına gideceği beklentisi altın fiyatını aşağı çekiyor.

Fed'in faiz en az 75 baz puan artıracağı ve Başkan Powell'ın daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğu mesajını tekrarlaması beklenen FOMC toplantısı öncesinde uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.666 dolar/ons seviyelerine geriledi.

Analistler, FOMC toplantısından 100 baz puanlık bir artırım çıkacağı beklentisinin yeniden güçlenmesi durumunda altın fiyatının 1653 dolar/ons desteğini yeniden test edeceğini ve 1600-1650 dolar/ons aalığına doğru geri çekilmenin başlayacağını öngörüyorlar.

Bugün için atkında direnç noktası 1681 dolar/ons, oranın aşılması halinde 1700 dolar/ons seviyesi hedeflenebilir.