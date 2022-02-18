Altında halat çekme yarışı

Evrim KÜÇÜK

Riskten kaçan yatırımcının güvenli limanı altın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 8 ayın zirvesinde. Bu hafta 1.880 dolara dayanan ons altın riskten kaçışısın hızlanmasından destek buluyor. Uzmanlar jeopolitik risklerle yükselen ons altındaki görünümü bir halat yarışına benzetiyor. İpin bir ucunda enflasyon diğer ucunda ise faiz artışları. Yatırımcı hangi tarafın baskın geleceğine inanırsa altın fiyatları ona göre şekillenecek.

Fed'in 25-26 Ocak toplantısının tutanaklarının, mart ayında faiz artırımına agresif 50 baz puanlık, bir artırım ile başlanmayacağı sinyalleri vermesi altın fiyatına destek veriyor. Analistler, Rus askerlerinin Ukrayna sınırından geri çekildiklerine dair kanıt olmadığı yönünde gelen açıklamaların jeopolitik gerilimi devam ettirdiği ortamda altın fiyatının yükselebileceğini öngörüyor.

Kısa vadede 1.930 dolar 12 ay içinde ise 2.150 dolar

Teknik görünüme bakıldığında, jeopolitik gerginliklerin tırmanmaya devam etmesi halinde kısa ve orta vadede 1.930 dolar/ons seviyesinin hedef haline gelebileceği ifade ediliyor. Fransız finans kuruluşu Societe Generale, kasım ayının en yüksek seviyesi 1.877 doların üzerinde kalırsa ons altının 1.930 dolara kadar yoluna devam edeceğini düşünüyor. Gerilimin azalması halinde fiyatların 1.845 dolara geri çekilebileceği belirtiliyor.

Uzmanlarına göre şu 2019 ve 2020'de fiyatı yüzde 50'nin üzerinde arttıktan sonra bir süre durgun sularda yüzen sarı metal istediği ivmeyi jeopolitik risklerle yakalamaya çalışıyor. Ancak analistlere göre an altın piyasasında adeta halat çekme oyunu oynanıyor. Bir yanda ABD Doları gibi para birimlerinin satın alma gücünü azaltan enfl asyon bulunuyor. Teorik olarak, bu altın fiyatını destekliyor. İpin diğer tarafında ise ABD para politikasının sıkılaşması bulunuyor. Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki 12 ayda beş veya altı kez faiz artırabileceğini fiyatlıyor. Yatırımcının su beklentisi altını ralliden alıkoyuyor. Çünkü yüksek faiz ortamı doların cazibesini artırıyor. Altının mevcut aralığından çıkması, bu iki güçten birinin yani enfl asyona veya faiz beklentilerinin hangisinin üstünlük kazanacağına bağlı gözüküyor.

Goldman Sachs stratejistleri de yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun 2022 yılında altın için yatırım talebini artıracağını belirterek 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2.000 dolardan 2.150 dolara çıkardıklarını söyledi. Banka 3 aylık tahminini 2.000 dolardan 1.950 dolara çekerken, 6 aylık tahminini 2.050 ve 12 aylık tahminin 2.150 dolara çıkardı. Genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD’de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini belirten Goldman stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlamanın yarattığı korku ve gelişen piyasaların dolar cinsinden alım güçlerindeki artış devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının destek bulacağını vurguluyor.