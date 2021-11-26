Altında ‘kırmızı çizgiler’ belirlendi

Evrim KÜÇÜK

Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vereceği ve faiz artırımını öne çekeceği beklentisiyle bu hafta sert gerileyen altın, yeniden ivme kazanmak için güçlü bir savunma yapıyor. Fiyatların geleceği açısından kritik bir viraja giren ons altının yükseliş eğilimini koruması için kendini ilk olarak 1.815 ve ardından 1.830 doların üzerine atması gerekiyor.

Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından hızla değer kazanarak 1.760 dolardan 1.877 dolara yükselmişti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden’ın, Jerome Powell'ı yeniden Fed başkanlığına aday olarak göstermesinin ardından ons altın kazançlarının çoğunu geri vererek psikolojik 1.800 doların altında geriledi. Fed Başkanlığına şahin tonda bir ismin yeniden gündeme gelmesi ve varlık alım programının öngörülenden daha hızlı artırılacağına dair beklentilerle birlikte değerli metallerdeki satış baskısı izlendi. Doların endeksi 96.90 seviyesi üzerini hedef alırken, ABD 10 yıllıkları ise yüzde 1.70’e yaklaştı.

Fed’in açıklamalarını odağına alan altın piyasasında yükseliş denemeleri 1.790 doların üzerinde yoğunlaşıyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi için 1.800 doların aşılması önem taşıyor. Zira ons altında yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkabilmesi için bu seviye üzerinde istikrarlı bir tutunma yaşanması gerekiyor. Fiyatların yeniden 1.800 doların üzerine yerleşebilmesi durumunda kısa vadede 1.815 dolar ön plana çıkacak. Uzmanlar teknik perspektiften bakıldığında aşağı yönde ons başına 1.750 dolar bölgesinin çok iyi savunulması gerektiğini, yukarı yönde ise 1.830/1.850 bölgesinin üzerine çıkılırsa yukarı yönlü momentumun korunacağını söylüyor.

1.750 dolar kırılmazsa rekorun gelmesi mümkün

● Commerzbank, 1.750 doların elden bırakılmadığı sürece, geçen hafta test edilen 1.877 dolara doğru canlanma yaşanacağını belirtiyor. Bu kalenin yeniden ele geçirilmesi halinde sırasıyla 1.917 ve Kasım 2020’de test edilen 1.965 doların mümkün olduğunu düşünen Alman bankanın analistleri, bir sonraki direnç olarak ise 1.989 doların oluşacağını söylüyor ve ekliyor: Burası, 2072 dolarlık rekorun önündeki son engel. Ancak 1.750 bandı kırılırsa olası geri çekilmelerde 1.767 dolar yeniden konuşulabilir. Buranın altında ise 1.721 dolara varan satış görülebilir.

● Credit Suisse analistleri 1.877 doları erişilmesi mümkün bir seviye olarak görüyor. Ancak banka ciddi bir yükseliş hamlesinin ancak 1.917 doların üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyor. Credit Suisse de 1.759 doları kırılmaması gereken bir sınır olarak gösteriyor.

● Bank of America altın için hedefini yükseltti. Banka gelecek yıla ilişkin ortalama fiyat beklentisini yüzde 5.2 artırarak 1.925 dolara çıkardı. Bank of America 2023 beklentisini de yüzde 10.4 yükselterek 2.049 dolar olarak revize etti.

15 Aralık’taki Fed toplantısı önemli

Alternatif getirilerdeki hareket değerli metaller için belirleyici olmaya devam ediyor. Bu çerçevede özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizindeki hareketi yakından izleniyor. Bu cephedeki yükseliş eğiliminin korunması ons altındaki olası yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açabilir. Bu nedenle 15 Aralık’ta gerçekleşecek olan bir sonraki Fed toplantısının piyasa faizleri ve değerli metaller açısından oldukça önemli olduğunu ifade ediliyor.