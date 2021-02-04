Altının gramı 6 ayın en düşük seviyesinde

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından gün ortasında 23 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 413,7 lirayı gördü. Sonrasında bir miktar yukarı yönelen gram altın fiyatları 15.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 416,2 lirada seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını da 2.763 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 düşüşle 1.815 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamlamıştı.

Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.