Altının kaderini değiştirmeye 70 dolar yeter

Evrim KÜÇÜK

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok da anlam verilemeyen bir şekilde sert bir düşüş yaptı. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışı, diğer yandan artan ekonomik riskler ve merkez bankalarının politikaları değerli metal piyasalarında belirsizliği artırıyor. Uzmanların aşağıda ve yukarıda fiyat beklentileri arasındaki makas açılıyor, yatırımcı pozisyon almakta zorlanıyor. Fiyatların kendini 1.960 doların üzerine tekrar atması halinde altın için yönü belirleyecek kritik günlerin başlayacağı belirtiliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışını 25 baz puan ile beklenen seviyede tutması uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. Fed kararı sonrası bir ara 1.900 dolar/ons seviyesinin altını test eden spot altın daha sonra 1.935-1.950 bandına geri döndü. Analistler, altın fiyatının 1960-1980 dolar/ ons bandını yeniden test etme olasılığının bulunduğunu belirtirken, destek olarak 1.900- 1.890 dolar/ons aralığını göstermeye devam ediyorlar. Değerli metaller uzmanı Florian Grummes, altında yaşanan hareketin bir bahar düzeltmesi mi olduğunu ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini anlamak için izlenmesi gereken fiyat aralığı için 1.960-2.030 aralığına işaret ediyor. Analiste göre 1.960 doların altında ayı görünümü sergileyen altın piyasası 2.030 doları aşarsa alım furyasıyla karşılaşabilir.

Fiyat baskılanabilir uyarısı

Fed kararının ardından, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, küresel ekonomik büyümeye yönelik artan riskler, ABD Hazine tahvili getirisi ve dolarda düzeltme piyasaların odağında. Ancak uzmanlar Fed’in çok daha sıkı bir para politikası öngördüğü bir ortamda, Ukrayna’da sorunların geride kalmasının güvenli liman arayışını azaltarak altının arkasındaki desteğin önemli ölçüde azalmasına neden olabileceği uyarısı yapıyor.

REKORDA İNATÇI KURULUŞLAR VAR

■ Credit Suisse: 2.300 dolar mümkün

Altındaki sert gerileme finans kuruluşlarının beklentilerini törpülemiyor. Credit Suisse'deki stratejistler halen sarı metalin 2.285/2.300 dolar bölgesine gitmesini bekliyor. Banka, 1.863 doların üzerinde kaldığı sürece altındaki zayıfl amanın geçici olduğunu savunuyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Altın, 2.075 dolarlık rekor yüksek seviyeye sınırlandı, ancak bizim öngörümüz bunun geçici bir gerileme olduğu, 55 günlük ortalama 1.863 dolar desteği korundukça yükselişin devam edeceği. Bize göre direnç seviyeleri 2.120 ve 2.167 dolar. Nihayetinde 2.285/2.300 doların test edileceğini tahmin ediyoruz."

■ ABN Amro: Altın fiyat görünümümüz

Bankanın bu hafta yayınladığı raporda altın şu ifadeler kullanıldı: “Makro ekonomiye yönelik görüşümüzü değiştirdik. Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlar ticarette kalıcı bir yeniden düzenlemeyi tetikliyor. Rusya kaynaklı arz sorunlarının yaklaşık 1 yıl süreceğini düşünüyoruz. Tüketici fiyat enflasyonunun daha geniş çapta artmasını ve tüketim üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz. Büyümenin daha zayıf olacağını, enflasyonun daha yüksek olacağını ve merkez bankalarının bu yeni zorluklara farklı tepkiler vereceğini düşünüyoruz. Bu yeni görünüm sonucunda reel getirilerin baskı altında kalacak. Ayrıca piyasalarda riskli bir ortam ve güvenli liman talebi nedeniyle ABD dolarının yükselmesini bekliyoruz. Altın fiyatları mevcut ortamda desteklenir ancak fiyatlarda yüksek oynaklık görebiliriz 2022 sonu ve 2023 sonu için yeni altın fiyat tahminlerimiz ons başına 2.000 dolar seviyesinde bulunuyor”

■ Fitch: Savaş şimdilik desteğini sürdürüyor

Araştırma ajansı Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, bu yıl için altın ortalama fiyat beklentisini 1.650 ile 1700 dolar/ons arasında iken ons başına 1.800 ile 1.900 dolara revize etti. Kuruluş, Ukrayna savaşı ve artan küresel enflasyonla endişeleri ortamında altının rallisinin süreceğine inanıyor. Fitch Solutions, altın fiyatının COVID-19 öncesi seviyelere kıyasla yüksek kalmasını bekliyor. Uzun vadede ise risk duyarlılığı geri döndüğü ve altının çekiciliğinin azaldığı için altın fiyatlarının gevşeme yolunda kalmasını bekliyor. 2026 yılında fiyatın 1.600 dolara geri geleceğini öngörüyor.

Altın neden 150 dolar düşmüştü?