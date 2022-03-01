Ateşkes görüşmeleri altın fiyatını geriletti

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan ve 6 saat süren ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamasa da tarafların yeniden bir araya geleceklerinin açıklanması altın fiyatlarını baskılıyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün düne göre yüzde 0,21 kayıpla 1.906 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler spot altın için destek seviyesi olarak 1886 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar, direnç olarak ise 1928 dolar/ons seviyesi gösteriliyor. Buranın aşılması halinde 1954 dolar/ons seviyesine kadar hareket olabilir.