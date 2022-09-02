Atlantik'in Avrupa kıyısında altın daha cazip

Evrim KÜÇÜK

Altın geçtiğimiz haftadan devraldığı satıcılı seyri bu hafta da sürdürdü. Fed’in yorumları ve güçlü ABD verilerinin agresif faiz oranlarına işaret etmesiyle ons altın 1.700 dolara kadar geri çekildi. Altın dolar bazında sert gerilerken, Atlantik’in diğer yanında faiz artışı için daha dar manevra alanı olması Euro cinsinden altının cazibesini artırıyor.

Ons altın son 1 ayda yüzde 3.5 değer kaybetti ve art arda beşinci ay düşüş gösterdi. Dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankalarının agresif faiz artırımlarının baskısı altındaki ons altın 2018'den bu yana en uzun aylık düşüş sarmalını oluşturdu. Ons altında yılık kayıp yüzde 6’ya yaklaştı.

Ancak altın Atlantik'in her iki tarafında farklı performans gösteriyor. Fed faiz oranlarını yükseltme konusunda ısrarlı tavrını koruyor, Avrupa'da kötüleşen ekonomik durum ise faiz konusunda ECB'nin manevra alanının daraltıyor. Bu da doları Euro karşısında güçlendiriyor. Dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyelerinde geçerken, Euro/dolar 1.0 düzeyinde.

Gram altın 55 Euro civarında

ABD’de faiz artışı ve Avrupa'nın enerji krizi sonucunda Euro, geçtiğimiz günlerde 1 doların altına geriledi. Enerji fiyatlarındaki artışın sanayiyi üretimi kısmaya zorlayacağı ve böylece bölge ekonomisini durgunluğa sürükleyeceği endişeleri euroya satış getirdi. Bu durum Euro cinsinden fiyatlandırılan altının bu yıl dolar fiyatından önemli ölçüde daha iyi performans göstermesine ve 30 Ağustos itibariyle yıllık yüzde 12 getiri elde etmesine neden oldu. Altının onsu 1.712 eurodan işlem görüyor ve gram Euro 55 Eurodan alıcı buluyor.

ABN AMRO: Bu yıl 1.680 dolar seviyesinin gerisine düşebilir

Yatırımcı altının bundan sonra nereye gideceğini merak ederken, finans kuruluşu ABN AMRO tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 8 Mart'ta ons başına 2.070 dolarla ulaşılan zirveden yaklaşık yüzde 15 daha düşük olan altına bu yılın geri kalanında ve 2023'te merkez bankaları yön tayin etmesi bekleniyor. Banka, “Ons başına 1.680-1.700 dolar seviyesinde yer alan çok önemli bir destek alanı var. Bu seviyelerin tekrar test edilmesini ve fiyatların geçici de olsa bu seviyelerin altına inmesini bekliyoruz. 2022 sonu için yeni tahminimiz ons başına 1.700 dolar. 2023 için altın fiyat görünümünün daha olumlu olduğunu düşünüyoruz. 2023 sonu tahminimiz 1.900 dolar” diyor.

Resesyon, tünelin sonundaki ışık olabilir

Ekonomide durgunluk davulları çalıyor ve bunun eninde sonunda altına alım getireceği tahminleri yapılıyor. Fed, federal fon oranını temmuzda yüzde 2.25-2.50'ye yükseltti. Bu ay yeni bir hamle daha bekleniyor. Ancak Sunshine Profits analisti Arkadiusz Sieron, Fed'in havlu atıp duruşunu tekrar yumuşatmasının çok uzun sürmeyeceği tahmininde bulunuyor ve şöyle diyor: “ABD GSYİH'si 1’inci çeyrekte yüzde 1.6'lık daralmanın ardından 2’nci çeyrekte yüzde 0.9 düştü. Üstelik faiz artışlarının tam etkisi henüz ekonomi tarafından hissedilmedi. Bu nedenle, yumuşak iniş olasılığı azaldı. ABD ekonomisi yavaşlayacak ama bu Fed'in enflasyonu kontrol altına alacağı anlamına gelmiyor. Bunun yerine, altın fiyatları için olumlu olması gereken stagflasyon yaşayabiliriz.” Sieron,” Bu daralan tünelin sonunda bir ışık var. Altını parlatabilecek ışık . Kötüleşen makroekonomik görünüm, altın için güvenli liman talebini artırabilir, yakında yavaşlayacak olan dik faiz artış temposu altının dibini bulmasını ve bir sonraki rallisini başlatmasını sağlayabilir