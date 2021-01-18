BoFA: Altının 2021'de 2.063 dolar olacak

Bank Of America (BoFA) tarafından hazırlanan rapora göre, altın fiyatının 2021 yılında güçlü seyretmesi bekleniyor. Kuruluş, 2021 yılında ortalama fiyatın 2063 dolar olacağını tahmin ediyor.



ABD'nin mali teşvik paketlerinin yanı sıra büyük ülkelerde faiz oranlarının uzun bir süre artırılması beklenmiyor. Bu durum analistler tarafından altını destekeliyici unsur olarak görülüyor.



BOFA, an itibarıyla 1829 dolar düzeylerinden işlem gören ons altının gelecek yıl ise ortalama 1900 dolar olacağını öngördü. Gümüş için ise

2021 yılı tahmini 28,74 dolar, 2022 tahmini ise 31,00 dolar açıklandı.