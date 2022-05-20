Dolar, altına nefes aldırmıyor!

ABD Dolarının önde gelen para birimleri karşısında son 20 yılın en güçlü seviyelerinden işlem görmeye devam etmesi, altına olan talebi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı yukarı yönlü denemeler yapsa da sıkı para politikalarına yönelik beklentilerin yarattığı baskı kalıcı bir değer kazanımı görülmesine izin vermiyor. Bu hafta 1.836 dolar civarını test etmesine karşın ons altın Fed Başkanı Jerome Powell’ın enfl asyon düşene kadar faizi daha sert bir biçimde artıracaklarına dair açıklamalarının etkisi ile yine aşağı doğru yön değiştirdi. Bu açıklamalar sonrası Fed’in daha şahin sıkılaşma adımları atabileceği beklentileri oluştu. Bu durum ABD Doları’nı desteklerken herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskılar oluşmasına neden oldu. Ons altın dün güne 1.812 dolar civarından başladı.

Kritik 1.837 doları aşamazsa 1.780’e geri gidebilir

Analistlere göre güçlü dolar ons altına nefes aldırmıyor ve fiyatlarda dalgalanma sürebilir. Teknik açıdan bakıldığında 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1.837 doların önemine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, kısa vadede anlamlı bir iyileşme olması için bu noktanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyor.

Analistler, bir diğer destek seviyesi 1.831 dolar/onsun kırılmasına yol açan aşağı hareketin en son ocak ayında görülen 1.780 dolar/ons seviyesine kadar devam etme potansiyeli olduğuna işaret ediyorlar. Fed'in para politikasını sıkılaştırmada agresif olacağı beklentilerinin fiyatlanmaya devam edildiğini belirten analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte güvenli liman olarak altına gelmiş yatırımcıların çok büyük bölümünün uzun pozisyonlarını kapattıklarını savunuyor.

Petrol fiyatındaki artış talep yaratabilir

The Gold & Silver Club analisti Phil Carr, “Altın fiyatlarının nereye gideceğini merak edenler, petrolün seyrini yakından izlemeli” diyor. Öngörülebilir gelecekte petrol fiyatlarında artışın süreceğini söyleyen uzman, bunun yaratacağı enfl asyonun altına talebi yeniden güçlendireceğini savunuyor. Çin'in COVID kısıtlamalarını gevşetmeye başlamasıyla birlikte petrol fiyatları mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Önde gelen Wall Street bankalarına göre fiyatlar kolaylıkla 130 doların üzerine çıkabilir ve ardından 150 dolara yükselebilir. Carr, bu gerçekleştiğinde güçlü petrol fiyatlarının yaratacağı enfl asyon baskısı nedeniyle altın fiyatlarının yükseliş eğilimini takip edebileceğini belirtiyor.