Dolardaki zayıflık altın fiyatına destek veriyor

ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ABD'de yeni koronavirüs yardım paketinin yakın zamanda Kongre gündemine geleceği beklentisi altın fiyatlarını son bir haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştırdı.



Analistler, Başkan Biden'ın ortaya koyduğu teşvik paketini Kongre'den geçireceğine yönelik güvenin ABD Doları'ndaki zayıflığın ve altın fiyatındaki yukarı hareketin arkasındaki temel neden olduğunu belirtiyorlar.



Bunun yanı sıra Bitcoin'in rekor seviyeyere çıkmasının da altında bir miktar olumlu hava estirdiği ifade ediliyor. Spot altın fiyatı 1843,42 dolar seviyesine kadar yükselişin ardğından düne göre yüzde 0,65 artışla 1841,59 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, 1840 dolar seviyesinin üzerinde kalındıkça 1853-1875 dolar aralığının hedeflenmeye devam edilmesini bekliyorlar. Ayşağı harekrette ilk destek 1828 dolar seviyesi