Fed öncesi spot altında fiyat yükseldi

Fed'in enflasyon ve tahvil getirilerinde yükseliş endişeleri ile başa çıkma konusunda vereceği mesajların beklendiği piyasada spot altın fiyatı bu sabah 1.735 doların üzerine tırmandı.



Analistler, Fed'in artan tahvil getirileri karşısında varlık alımlarını hızlandırma yönünde atacağı bir adımın altın fiyatlarına çok pozitif yansıyacağı beklentilerinin piyasada yarattığı bir iyimserlik olduğuna işaret ediyorlar. Spot altın için ilk direncin 1746 dolar olmaya devam ettiğine işaret eden analistler, buranın aşılması halinde 1761 dolar seviyesinin hedefleneceğini vurgulamayı sürdürüyorlar. Altın fiyatı için geri çekilmelerde ilk destek 1716 dolar.