Fed'in faiz mesajları altına destek oluyor

Fed'in 25-26 Ocak toplantısının tutanaklarının, Mart ayında faiz artırımına agresif, 50 baz puanlık, bir artırım ile başlanmayacağı sinyalleri vermesi altın fiyatına destek veriyor.

Fed'in bilançonun daraltılmasına yönelik spesifik bir karar almadığının ortaya konması da altın fiyatının yeniden 8 ayın zirvesine dönmesine yardım etti.

Dün, 1850 dolar desteğini test eden ve Fed tutanakları sonrası toparlanan spot altın, bu sabah 1876,35 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,17 artışla 1875,71 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rus askerlerinin Ukrayna sınırından geri çekildiklerine dair kanıt olmadığı yönünde gelen açıklamaların jeopolitik gerilimi devam ettirdiği ortamda altın fiyatının 1880 dolar direncinin sınırında dolaşmaya devam edeceğini öngörüyorlar. Jeopolitik gerilimi azaltıcı gelişmelerin fiyatı yeniden 1845 dolar seviyesine doğru çekebileceği vurgulanıyor.

1880 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 1893-1900 dolar aralığı yeni hedef olacak.