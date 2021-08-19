Fed'in tutanakları sonrası altın fiyatları düşüşte

Fed'in 27-28 Temmuz toplantısının dün yayınlanan tutanaklarının varlık alımlarının yıl sonundan önce azaltılacağı beklentisi yaratması altına satış getirdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın güçlenen ABD Doları'nın etkisi ile bu saban 1.774 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,53 düşüşle 1.778 dolar seviyesinde.

Fed tutanaklarında gelen sinyaller sonrasında altında yukarı hareketen ivme kaybettiğini belirten analistler, aşağı hareketin 1756-1769 dolar aralığına kadar devam edebileceğini işaret ettimler. Altının yönünü, Fed'in tahvil alım programında atacağı adıma da yön verecek olan gelecek birkaç aydaki tarım dışı istihdam raporlanını belirleyeceğini de vurguladılar.