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Goldman'dan altında ralli beklentisi

Goldman Sachs, ABD'de derin bir resesyon durumunda altın fiyatında ciddi yükseliş bekliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi.

Ancak Goldman Sachs, Fed'in ultra şahin bir tutum izlemeye devam edeceği bir senaryoda altın fiyatının 1500 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.

Standard Chartered ise 2022 yılı için altında ortalama fiyat tahminini 1783 dolar/ons olarak ortaya koydu.

Gümüş fiyatı için 2022 ve 2023 yılı ortalama fiyat beklentileri 21,2 dolar/ons ve 18,8 dolar/ons.