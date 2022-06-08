Gram altın 1.000 lirayı aştı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haziran başından bu yana 1.850 dolar civarında yatay seyrederken yurt içinde ise dolar/TL'deki yükseliş destekli yukarı yönlü hareketler yaşanıyor.

Mayıs ayında 900 liranın altınd başlayan gram altın fiyatları, bu sabah itibarıyla 1.000 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Böylece gram altın geçen yıl sonunda kur ataklarında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 940 lirayı birkaç günde aşarak daha da yukarılara taşımış oldu.

Gram altın, fiyatları 1.007 liraya kadar yükselirken sabah saatleri itibariyle çeyrek altın 1.663 liradan; Cumhuriyet altını ise 6.631 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altın sakin

Küresel piyasalarda altında bugünkü yaşanan hareketlere baktığımızda ise son günlerde olduğu gibi sınırlı ve yatay bir seyir söz konusu. Dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle gerilerken yatırımcılar faizlerin seyri hakkında yön bulmak için Cuma açıklanacak ABD enflasyon verilerini izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşerek 1.848 dolara geriledi.