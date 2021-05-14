Gram altın, 11 gündür yükseliyor: 500 lirayı aştı
Yükselişini 11'inci gününe taşıyan gram altın, 500 liranın üzerine çıktı.
Dün ons altın ve dolardaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, yükselişini bugün de sürdürerek 500 liranın üzerini çıktı.
Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamlamıştı.
11 gündür yükselen gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.359 liradan satılıyor.
Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün desteklediği ons altın ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.