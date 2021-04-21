Gram altın 2021'in en yüksek seviyesinde

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve dolar/TL'deki yatay seyrin etkisiyle 2021 yılının zirvesini gördü. Yılın ilk iki ayını kayıpla kapatan gram altın, mart ayında yüzde 10'a yakın yükseliş yaşadı. Nisan ayında da pozitif ivmesini sürdüren gram altın, 467 lira ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

Küresel bazda artan risk algısı da altının ons fiyatını destekledi ve ons altın, üç aylık kayıp döneminin ardından nisanda yükselişe geçti. Haftaya 1.775 dolar seviyesinde başlayan ons altın, bugün 1780 doların üzerine test ederek, iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları piyasaların iyimser seyrini bozmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı. Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin baskılanmasıyla gerileyerek yedi haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise beş haftanın en düşük seviyesinde bulunuyor.