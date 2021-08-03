Gram altın, 3 ayın dibini gördü
Gram altın, 483 liranın altını test ederek üç ayın en düşük seviyesini gördü.
Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybını üst üste üçüncü güne taşıyan gram altın, saat 11.45 itibarıyla 484 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 1.811 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.