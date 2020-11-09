Gram altın 483 liraya kadar geriledi

Altının gram fiyatı, COVID-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel sert bir şekilde düşüşe geçerek 500 liranın altına geriledi. Piyasalarının kapanışının ardından da gerilemeye devam eden gram altın akşam saatlerinde gün içi en düşüşk seviye olan 483 lirayı gördü.





Yurt içinde, dolar kurundaki sert düşüşle gerileyen gram altın, yurt dışında COVID-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve 483,71 lirayı gördü. Gram altın geçtiğimiz cuma günkü kapanışını 534,9 liradan yapmıştı. Böylece gram altında 1 iş günündeki değer kaybı 50 lirayı geçti.

Gram altın saat 22.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 9,34 altında 485,2 lira seviyesinden işlem görüyordu. Çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını da 3.124 liradan satılıyordu.

Spot altında kayıplar yüzde 5'e yaklaştı

Altının ons fiyatı aşı haberinin etkisiyle hızlı bir şekilde geri çekildi ve piyasaların kapanışına doğru 1.860 doların altına kadar geriledi. Cuma günkü kapanışa göre kayıplar yüzde 5'e yaklaştı. Analistler, COVID-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve güvenli liman varlıkların satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası düşüşü hızlanan dolar/TL'nin 8,04 seviyelerinde dengelendiğini bildiren analistler, aşı ile ilgili haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar desteğinin kırılması durumunda düşüşün devam edebileceğini vurguladı.