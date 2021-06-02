Gram altın fiyatları tarihi zirvelerine yaklaşıyor

Küresel piyasalarda ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin yeniden 1,60'ın üzerine çıkması ve artan risk iştahı uluslararası piyasalarda yatırımcıların güvenli liman altına olan ilgilerini azalttı. Spot altının ons fiyatı 1.900 doların altına inerken 1.896-1.897 düzeyinde değerleniyor.

Yurt içinde altın fiyatları ise küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen dolar/TL kurundaki yükselişlere paralel bir şekilde yükseliyor. Dün piyasaların kapandığı dakikalarda gram altın 520 liranın altında işlem görürken gece yarısı dolar/TL kurunun 8,81'lere çıkmasıyla bilikte gece yarısı 535 liraya kadar tırmandı. Kurun 8,65'ler civarında dengelenmesiyle gram altın fiyatları da 525 lira düzeyine geldi. Gram altın fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi 539 lirada bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların pozisyon almak için ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisini görmek istediklerini belirtiyorlar. Kısa vadede değerli metaller için görünümün global enflasyon verilerindeki gelişmelere ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarının bu verilere verecekleri yanıtlara bağlı olmayı sürdüreceğini vurguluyorlar.