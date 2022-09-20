Gram altın ne kadar? Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatı güne yükselişle başladı. Dün Dolar/TL'deki yükseliş nedeniyle Türk lirası karşısında değer kazanan gram altın, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 984 lirayı gördü. Gram altın fiyatı bugüne ise yatay seyirle başladı. Gram altın fiyatı önceki kapanışının hemen üzerinden 985 liradan işlem görüyor.

Popüler altın birimlerinden olan çeyrek altın fiyatı 1.615 lira, Cumhuriyet altını fiyatı ise 6.600 lira oldu.

Altın fiyatları ne olur?

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Fed'in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 16 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.