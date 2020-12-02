Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne nasıl başladı
540 lira seviyelerine çıkmasının ardından geçtiğimiz haftalarda büyük bir azalış yaşanan altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Gram altın güne 457 lira seviyelerinden başlarken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 417 lira seviyelerinde bulunuyor.
540 lira seviyelerine kadar yükselerek tarihi rekorlarını kıran altın fiyatları, Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan değişikliklerin ardından azalışa geçti. Önce 470 lira seviyelerine ardından ise 450 lira seviyelerine gerileyen gram altın fiyatları bugün ise 457 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği 22 bileziğin gram fiyatı ise 417 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Bugün serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, çeyrek altın 732 lira, yarım altın 1460 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 37 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Gram altın: 457.9820
Çeyrek altın: 732.7700
Yarım altın: 1,460.9600
Cumhuriyet altını: 3,037.0000
Gremse altın: 7,327.7100
Ata altın: 3,022,6800
Beşli altın: 14,838.6200
Altının ons fiyatı şu anda 1.816 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Ayrıca Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.