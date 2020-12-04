Hızlı toparlanma sonrası altın fiyatları düşüşte

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından bu hafta gerçekleşen hızlı toparlanma sonrası bu sabah bir miktar geriledi.



Sabah erken saatlerde 1.844 dolar seviyesinin üzerini test eden spot altın, şu sıralarda 1.841 dolar civarında işlem görüyor.



Analistler, "Altın, ABD Doları'ndaki zayıflığın ve fiyatların teknik olarak aşırı satım bölgesine gelmesinin etkisi ile bu hafta yükseldi. Yaşanan daha çok teknik bir tepki hareketiyldi. Altında daha fazla aşağı hareket mümkün ve kendisine 1.800-1.750 dolar aralığında güçlü destek bulabilir" değerlendirmesini yapıyorlar.

Fitch Solutions da yaptığı değerlendirmede, 2020 yılında altın fiyatına ralli yaşatan nedenlerinin giderek ortadan kalkmakta olduğuna işaret etti ve fiyatlarda ciddi bir yukarı hareketin yaşanması olasılığının azalmakta olduğunu vurguladı. Fitch Solutions, 2021 yılı için altında ortalama fiyatı 1.850 dolar olarak tahmin etti.