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Hızlı toparlanma sonrası altın fiyatları düşüşte

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı hızlı toparlanmanın ardından bir miktar geriledi. Dün 1.845 dolara yaklaşan altın fiyatları bu sabah 1.835 dolar düzeyinde.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan  sert düşüşün ardından bu hafta gerçekleşen hızlı toparlanma sonrası  bu sabah bir miktar geriledi.

Sabah erken saatlerde 1.844 dolar seviyesinin üzerini test eden spot altın, şu sıralarda 1.841 dolar civarında işlem görüyor.

Analistler, "Altın, ABD Doları'ndaki zayıflığın ve fiyatların  teknik olarak aşırı satım bölgesine gelmesinin etkisi ile bu hafta  yükseldi. Yaşanan daha çok teknik bir tepki hareketiyldi. Altında daha  fazla aşağı hareket mümkün ve kendisine 1.800-1.750 dolar aralığında güçlü destek bulabilir" değerlendirmesini yapıyorlar.

Fitch Solutions da yaptığı değerlendirmede, 2020 yılında altın  fiyatına ralli yaşatan nedenlerinin giderek ortadan kalkmakta olduğuna  işaret etti ve fiyatlarda ciddi bir yukarı hareketin yaşanması olasılığının azalmakta olduğunu vurguladı. Fitch Solutions, 2021 yılı için  altında ortalama fiyatı 1.850 dolar olarak tahmin etti.