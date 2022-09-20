İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı 9 yılın zirvesinde

İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı ağustos ayında Haziran 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İsviçre gümrük idaresi verilerine göre, ağustos ayında Türkiye'ye yapılan ihracat 23 bin 695 kg oldu. Temmuz ayında Türkiye'ye 20 bin 128 kg altın sevk edildi. 2021 Ağustos ayında ise hiç ihracat yapılmamıştı.

Ağustos ayında toplam 121 bin 25 kg altın ihrac eden İsviçre'nin Çin'e ihracatı 37 bin 807 kg oldu. Temmuz ayında Çin'e ihracat son 5,5 yılın en yüksek seviyesi olan 80 bin 149 kg ulaşmıştı.

İsviçre'nin ağustos ayında Rusya'dan altın ithalatı 5,7 ton, 320 milyon dolar civarında gerçekleşti. Rusya'dan ithalat Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, İsviçreli yetkililer Rusya orjinli altının Britanya'dan geldiğini belirttiler

Hindistan'a ihracat ağustos ayında Temmuz ayındaki 15 bin 836 kg'dan 19 bin 359 kg seviyesine yükselirken, Hong Kong'a ihraca 3 bin 679 kg'dan bin 34 kg seviyesine indi.

İsviçre'nin dünyanın en büyük rafine ve transit merkezi olması ülke verilerinin küresel pazar trendlerine yönelik fikir vermesini sağlıyor.