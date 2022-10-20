İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı zirvede

Uluslararası piyasalarda altın fiyatının gerilemesi İsviçre'nin altın ihracatını artırdı.

Türkiye'ye ihracat Nisan 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, Çin ve Hindistan'a ihracat da arttı.

Dünyanın en büyük altın rafineri merkezi olan İsviçre'nin Eylül ayında altın ihracatı 2021 yılının aynı ayındaki 117 bin 369 kg'dan 174 bin 185 kg seviyesine çıktı. Ağustos ayında ihracat 121 bin 794 kg olmuştu.

Türkiye'ye ihracat Ağustos ayındaki 23 bin 695 kg seviyesinden 32 bin 226 kilograma yükseldi.

Çin'e ihracat geçen 37 bin 807 kg'den 44 bin 20 kg'ye ve Hindistan'a ihracat 19 bin 359 kg'dern 34 bin 600 kg'ye çıktı.