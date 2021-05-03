Paladyumdaki hızlı yükseliş altın fiyatına destek veriyor

Paladyum fiyatının 3 bin dolar/ons seviyesini aşması altın fiyatına da destek veriyor. ABD'de bu hafta açıklanacak veriler öncesi ABD Doları'nın cansız bir seyir izlemesinden de güç alan spot altın bugün uluslararası piyasalarda 1775,74 dolar/ons seviyesine kadar toparlandı.

Spot altın fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,30 artışla 1774,22 dolar/ons seviyesinde.

Analistler spot altın fiyatının yeni haftaya yükselişle başlamakla beraber aşağı yönlü hareketini devam ettirmesinin daha güçlü olasılık olduğuna işaret ediyorlar. Spot altın için destek seviyeleri olarak 1752 ve 1738 dolar/onsu işaret ediyorlar. Yukarı hareketlerde ise dirençler 1780 ve 1787 dolar/ons.