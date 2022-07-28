Powell'ın açıklamaları altına destek verdi

Fed'in faizi ikinci kez 75 baz puan artırdığı Temmuz ayı FOMC toplantısı sonrası konuşan Fed Başkanı Powell'ın korkulduğu kadar şahin mesajlar vermemesi ABD dolarını zayıflatırken altına destek verdi.

Powell'in faiz artırımlarının bir noktada yavaşlayacağı yönündeki sözlerinin yatırımcıların risk iştahını yeniden canlandırmasıyla birlikte ABD doları gerilerken spot altın fiyatı bu sabah 1741,91 dolar/ons seviyesini gördü.

Spot altın fiyatı şu sıralarda da düne göre yüzde 0,38 artışla 1740,54 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, kısa vadede altın fiyatında yukarı hareketin devam etmesini beklediklerini ifade ederlerken, 1780 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi için elde güzel bir şans olduğunu vurguluyorlar.

Ancak bu seviyenin test edilebilmesi için altın fiyatının öncelikle 1747 dolar/ons direncini kırması gerekiyor. Buranın aşılamaması halinde 1728-1720 dolar/ons aralığına kadar geri çekilme olabilir.

Gram altın ise 1.000 lirayı aştı ve bir ayın zirvesine yükseldi.