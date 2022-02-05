Scotiabank, altın için ortalama 1.800 dolar bekliyor

Dolar endeksinin zayıflaması ve Rusya-Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını destekliyor. Fed’in geçtiğimiz haftaki şahin açıklamaları sonrasında indiği 1.782 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla 1.810 dolar bandını aştı. Altında yükseliş için 1.820 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiği belirtiliyor. Bu seviyelerde tutunmayı başarırsa, altının önünde güçlü direnç olarak 1.838 ve ardından 1.851 dolar seviyelerinin kalacağını belirtiyorlar.

Finans kuruluşları altın fiyatı beklentilerini Fed’den gelen sinyallere göre revize ediyor. Scotia Bank, Fed’in faiz artışlarını erkene çekeceği beklentisiyle, 2022 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini 50 dolar düşürdü ve 1.800 dolar/ons düzeyine çekti. Ancak banka, yine de bu fiyatın, 1988 yılından bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyata işaret ettiğini hatırlattı. Kuruluş yıllık ortalama gümüş fiyatı beklentisini da 0.50 dolar aşağı çekerek 24.50 dolar/ ons seviyesine düşürdü.

Diğer yandan UBS, ABD'de TÜFE'nin tepe yapması, reel faiz oranlarının yükselmesi ile 2022 sonuna kadar altın fiyatı 1.650- 1.700 dolar/ons seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu.