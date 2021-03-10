Spot altın 1716 dolar direncinde zorlanıyor

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin düşmesi ve ABD Doları'nın zayıflaması ile 9 ayın en düşük seviyelerinden dönen spot altın, bu hareketi daha yukarı taşımakta zorlanıyor.



Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1716 dolar/ons direncini aşarak 1719,64 dolar/ons seviyesini test etti, ancak burada tutunamadı.



Analistler 1716 dolar direncinin geçilememesi halinde spot altın fiyatının yeniden 1.691 dolar desteğine geri çekilme olabileceğine işaret ediyorlar.

"Yükseliş için 1.700 doların üzerinde kalıcı olması gerekiyor"

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan spot altın teknik analiz bilgi notunda yükselişlerin devam edebilmesi için 1.700 doların üzerinde kalıcılığın önemli dikkat çekiliyor. Kurumun değerlendirmeleri şöyle:



"Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor. Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1720 ve 1735 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1695 ve 1675 destek seviyeleri önemini koruyor."