Spot altın 1.815 doları hedefliyor
Uluslararası piyasalarda spot altın 1815 dolar/ons seviyesini hedeflemeye devam ediyor. Yurt içinde ise gram altın 640 lira civarında yatay.
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Hazine kağıdı getirilerindeki zayıflıktan destek alarak 1.815 dolar seviyesini hedeflemeye devam ediyor.
Spot altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,25 artışla 1.810 dolar seviyesinde.
Analistler, 1815 dolar seviyesi geçilmedikçe 1800-1815 dolar aralığında sıkışmanın devam edeceğini öngörüyorlar. Direncin geçilmesi halinde ise 1831 dolar yeni hedef olacak.
Yurt içinde ise dolar/TL kurundaki sakinliğin de desteğiyle gram altın fiyatları 640 lira civarında yatay.