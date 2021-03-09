Spot altın 9 ayın dibinden çıkmaya çalışıyor

Uluslararası piyasalarda spot altın, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile yaşannan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin 1,60 sınırından geri gelmesi de bu harekete destek veriyor.



Dün, 5 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.676,10 dolar/ons seviyesini test eden spot altın, şu sıralarda 1.687,85 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. 9 ayın en düşük seviyelerinden toparlanmada, Temsilciler Meclisi'nin 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Çarşamba günü görüşeceğinin açıklanması etkili oldu.



Analistler, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin geri çekilmeye devam etmesi halinde altın fiyatının 1700 dolar/ons seviyesini test etmesini bekliyorlar.